Жительница Барнаула поверила мошеннику и потеряла 315 тысяч рублей

2 Нояб. 11:52 2018-11-02T11:52:51+03:00

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Барнаульские полицейские разыскивают мошенника, который похитил у горожанки более 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина опубликовала в интернете объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонил мужчина и сказал, что хочет его купить. Он даже был готов прислать задаток, чтобы не упустить такое предложение. Женщина по указанию потенциального покупателя отправилась к банкомату, где выполнила несколько операций. Однако неожиданно, с ее счета списались 315 тысяч рублей.

Стражи порядка уже выяснили, что абонентский номер, с которого звонил незнакомец, зарегистрирован в Уфе. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Полицейские напоминают жителям краевой столицы быть внимательными при совершении различных сделок через интернет-ресурсы.