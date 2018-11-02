Парень и девушка пострадали в Барнауле под колесами иномарки

2 Нояб. 11:08 2018-11-02T11:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель автомобиля Toyota Mark II сбил двух человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе торгово-развлекательного центра «Огни».

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером.

Известно, что 27-летний мужчина, находясь за рулем иномарки, допустил наезд на 21-летнюю девушку и 23-летнего парня, которые переходили дорогу по «зебре».

Молодых людей госпитализировали в горбольницу №1. В каком состоянии находятся пострадавшие и какие травмы они получили пока не уточняется.Также неизвестно, по какой причине водитель иномарки совершил наезд на пешеходов.

Информацию об этом ДТП горожане активно обсуждают в сообществе «Barnaul22».

– Регулярно на этом переходе сбивают, освещение там нормальное сделайте, перестанут, – написал Николай Крапивин.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.