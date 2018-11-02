Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду

2 Нояб. 10:24 2018-11-02T10:24:43+03:00

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Столица Алтайского края получила паспорт готовности к отопительному сезону.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов проводилась специалистами Ростехнадзора с 22 по 26 октября. Комиссия установила, что Барнаул полностью готов к отопительному сезону и во вторник, 2 ноября, выдала соответствующий паспорт.

Теплая погода сменилась промозглой в середине прошлой недели. В ближайшие три дня – с 3 по 6 ноября в Барнауле также ожидаются прохладная. Ночью температура опустится до -4…-5 градусов, а днем поднимется до -2…0 градусов. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер, метель и гололед. Кстати, это не повод не выходить из дома во время ближайших праздников.

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