2018-11-02T10:01:30+03:00
Общество

Строительный сезон закончили на федеральных трассах Алтайского края

Дарья САВЕНКО
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Строительный сезон 2018 года закончился на федеральных трассах Алтайского края. Последним объектом стал пятикилометровый участок федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе.

Как отмечают в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», особенности рельефа делали отрезок с 336 по 341 километр сложным для проезда большегрузного транспорта, а низина повышала вероятность ДТП происшествий. Сначала дорожники капитально отремонтировали водопропускную трубу, удлинили ее вдвое - до 109 метров, а затем подняли трассу на пять метров в районе самой низкой отметки.

Всего на федеральных трассах Алтайского края в этом году отремонтировали 113 километров, из них капитально - 19 километров. Это участки Чуйского тракта в Зональном и Бийском районе и на трассе А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» в Шипуновском районе.

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