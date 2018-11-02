20 тонн голландского сыра не пустили в Алтайский край
Два десятка тонн сыра не пустили в Алтайский край из Киргизии.
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, на таможне остановили фуру, в которой находилось 964 коробки сыра «Голландский» весом в 20 тонн. Проверяя документы, таможенники увидели, что на маркировке товара и транспортной упаковки отсутствует дата изготовления, что является нарушением. Вся партия сыра была возвращена в Киргизию.
Читайте также
«Вкусное» угощение: Жительница Барнаула купила кекс с окурком
Жительница столицы Алтайского края купила необычное угощение к чаю. В мягком кексе она нашла окурок сигареты (подробнее).
Грязные руки и кишечная палочка: в Барнауле закрыли две точки с шаурмой
Алтайский Роспотребнадзор проверил в Барнауле четыре точки, где торговали шаурмой после того, как несколько жителей пожаловались на отравления (подробнее).