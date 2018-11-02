20 тонн голландского сыра не пустили в Алтайский край

2 Нояб. 09:41 2018-11-02T09:41:52+03:00

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Два десятка тонн сыра не пустили в Алтайский край из Киргизии.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, на таможне остановили фуру, в которой находилось 964 коробки сыра «Голландский» весом в 20 тонн. Проверяя документы, таможенники увидели, что на маркировке товара и транспортной упаковки отсутствует дата изготовления, что является нарушением. Вся партия сыра была возвращена в Киргизию.

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