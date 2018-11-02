2018-11-02T09:05:48+03:00
Общество

В Барнаульском зоопарке сурикаты заселились в собственный вольер

Теперь они живут по соседству с верблюдом
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
СурикатыСурикатыФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Изменить размер текста:

Прекрасная пара сурикатов, которая недавно переехала жить в Барнаульский зоопарк, заселилась в собственный вольер.

Напомним, трехмесячные малыши прибыли в столицу Алтайского края в середине октября. Животных сразу отправили на карантин. После того, как за их здоровьем понаблюдали специалисты, новых обитателей зоопарка переселили в собственный теплый вольер. Он расположен рядом с загоном, в котором живет верблюд. Через огромные окна гости могут понаблюдать за милой парочкой.

Интересно, что в группе сурикатов царит матриархат. Самка может быть крупнее самца по размерам и доминирует над ним. Сурикаты являются высокоорганизованными животными и живут семейными группами. Каждая семейная группа состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. Сурикаты достигают полового созревания в возрасте одного года, поэтому не исключено, что в следующем году у новых обитателей уже появится потомство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле