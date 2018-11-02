В Барнаульском зоопарке сурикаты заселились в собственный вольер

2 Нояб. 09:01 2018-11-02T09:05:48+03:00

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Прекрасная пара сурикатов, которая недавно переехала жить в Барнаульский зоопарк, заселилась в собственный вольер.

Напомним, трехмесячные малыши прибыли в столицу Алтайского края в середине октября. Животных сразу отправили на карантин. После того, как за их здоровьем понаблюдали специалисты, новых обитателей зоопарка переселили в собственный теплый вольер. Он расположен рядом с загоном, в котором живет верблюд. Через огромные окна гости могут понаблюдать за милой парочкой.

Интересно, что в группе сурикатов царит матриархат. Самка может быть крупнее самца по размерам и доминирует над ним. Сурикаты являются высокоорганизованными животными и живут семейными группами. Каждая семейная группа состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. Сурикаты достигают полового созревания в возрасте одного года, поэтому не исключено, что в следующем году у новых обитателей уже появится потомство.