2018-11-02T09:07:54+03:00
Происшествия

«Вкусное» угощение: Жительница Барнаула купила кекс с окурком

Дарья САВЕНКО
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Скриншот группы «Черный список Барнаула».Скриншот группы «Черный список Барнаула».
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Жительница столицы Алтайского края купила необычное угощение к чаю. В мягком кексе она нашла окурок сигареты. Об этом девушка сообщила в группе «Черный список Барнаула».

- Купили в «Холди» на Антона Петрова, - коротко написала горожанка, сопроводив пост фотографиями «вкусного» угощения. Под постом горожане начали советовать направить претензию в предприятие, которое делает такие кексы с «сюрпризом».

Напомним, не так давно горожанин купил в магазине «Мария Ра» на улице Советской Армии, 36а селедку с червями. Жителям Алтайского края стоит быть внимательными при покупке и употреблении пищи из магазина.

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