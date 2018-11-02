Внимание, автомобилисты: В Барнауле на многих участках ограничат ночную парковку

2 Нояб. 07:55 2018-11-02T07:57:46+03:00

Это необходимо для уборки снега Фото: Дарья САВЕНКО

Это необходимо для уборки снега

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Мэрия Барнаула опубликовала список мест, где с 20 ноября 2018 года появятся знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей ночью. Необходимо это для беспрепятственной уборки снега специализированными машинами.

Список запрещенных для ночной парковки и стоянки мест:

- четная сторона улицы Молодежной от дома №16 до проспекта Ленина;

- нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, а также от дома №81 до дома №79;

- четная сторона улицы Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;

- проезжая часть по нечетной стороне улицы Шевченко в районе здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому;

- нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания №3 и на участке от здания №108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;

- четная сторона улицы Малахова от дома №7 по улицы Кошевого до Павловского тракта;

- нечетная сторона улицы Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;

- нечетная сторона улицы Антона Петрова от улицы Шукшина до улицы Попова;

- малая проезжая часть по четной стороне улицы Малахова от улицы Гридасова до проезда Северного Власихинского;

- четная сторона улицы Путиловской от дома №26 до проспекта Комсомольского;

- малая проезжая часть по четной стороне Павловского тракта от улицы Георгиева до улицы Попова;

- четная сторона улицы Островского от улицы Антона Петрова до дома №68е по улице Островского;

- четная и нечетная стороны улицы 40 лет Октября от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;

- четная и нечетная стороны улицы Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой;

- четная и нечетная стороны улицы Георгия Исакова от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;

- четная сторона улицы Папанинцев от дома №114 до проспекта Красноармейского.