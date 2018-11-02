Хоккеисты «Алтая» крупно уступили на своем льду команде «Чебоксары»
Хоккеисты «Алтая» провели очередной матч в рамках Первенства ВХЛ. На этот раз барнаульская команда принимала на своем льду хоккейный клуб «Чебоксары».
С первых минут матча гости завладели инициативой. Раз за разом они создавали опасные моменты у ворот голкипера «Алтая» Данила Тимченко.
За 28 секунд до перерыва «Чебоксары» вышли вперед.
Во втором периоде характер игры не изменился. Гости продолжили играть первым номером, в результате им удалось удвоить свое преимущество в счете.
Еще хуже для хоккеистов «Алтая» сложился третий период. Барнаульцы заметно уступали сопернику в скорости, как итог – 1:6, более чем убедительная победа ХК «Чебоксары». Единственный гол в составе «Алтая» забил Павел Попов.
Сегодня, 2 ноября, команды проведут повторную встречу.
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