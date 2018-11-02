Хоккеисты «Алтая» крупно уступили на своем льду команде «Чебоксары»

2 Нояб. 07:20 2018-11-02T07:20:31+03:00

После этого поражения барнаульцы опустились на пятое место турнирной таблицы

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты «Алтая» провели очередной матч в рамках Первенства ВХЛ. На этот раз барнаульская команда принимала на своем льду хоккейный клуб «Чебоксары».

С первых минут матча гости завладели инициативой. Раз за разом они создавали опасные моменты у ворот голкипера «Алтая» Данила Тимченко.

За 28 секунд до перерыва «Чебоксары» вышли вперед.

Во втором периоде характер игры не изменился. Гости продолжили играть первым номером, в результате им удалось удвоить свое преимущество в счете.

Еще хуже для хоккеистов «Алтая» сложился третий период. Барнаульцы заметно уступали сопернику в скорости, как итог – 1:6, более чем убедительная победа ХК «Чебоксары». Единственный гол в составе «Алтая» забил Павел Попов.

Сегодня, 2 ноября, команды проведут повторную встречу.