Алтайский педуниверситет поделится методической базой с колледжами

2 Нояб. 06:52 2018-11-02T06:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайский педуниверситет заключил соглашение, по которому педколледжи смогут пользоваться вузовской методической базой и библиотекой. Соответствующее соглашение было подписано 1 ноября.

- Документы подписали руководители Барнаульского, Славгородского, Рубцовского, Бийского и Каменского педагогических колледжей. Цель соглашения – создание единого образовательного комплекса по подготовке педагогических кадров. Документ регламентирует основные направления работы, показатели оценки эффективности и качества взаимодействия. В частности, речь идет о количестве образовательных программ среднего и высшего образования, совместных исследованиях, издании учебных пособий, конкурсов профмастерства, - сообщает краевой минобрнауки.

Предполагается, это позволит увеличить долю выпускников педагогических колледжей, продолживших обучение в университете, а также магистрантов дополнительного профессионального образования на базе вуза, количество выпускников педколледжей, поступивших в АлтГПУ в рамках программы целевого обучения.