В Алтайском крае пенсию за ноябрь выплатят досрочно

2 Нояб. 06:43 2018-11-02T06:43:40+03:00

Но касается это тех, кто получает деньги в отделениях почтовой связи Фото: Дарья САВЕНКО

Но касается это тех, кто получает деньги в отделениях почтовой связи

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В ближайшие два дня пенсионеры Алтайского края получат пенсии. График выплаты изменился из-за ноябрьских праздничных дней, которые придутся на 3-6 ноября 2018 года.

Как рассказали в отделении Пенсионного фонда России, 2 ноября пенсии и пособия за 3, 4, 5 числа выдадут в тех отделениях почтовой связи, в которых суббота, 3 ноября, будет выходным днем. А в тех отделениях, которые будут работать в субботу, можно получить выплаты за 3, 4 и 5 числа 3 ноября.

- Ничего не изменится в доставке пенсий и пособий для жителей края, которые получают выплаты через кредитные учреждения. С 6 ноября пенсии и пособия будут доставлять в соответствии с ранее установленным графиком, - пояснили в Отделении.

Для уточнения вопроса по выплатам пенсий, можно позвонить по телефону «горячей линии»: 8 (3852) 39-99-34.