2018-11-02T06:42:34+03:00
Недвижимость

Барнаульцы выбрали «правильные» управляющие организации

Основными критериями стали уровень платежной дисциплины и качество готовности домов к отопительному сезону
Поделиться:
Рейтинг ТСЖРейтинг ТСЖФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Теплосбытовое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле определило лучших партнеров по итогам работы за три квартала 2018 года.

В список попали 10 управляющих организаций и 10 ТСЖ, которые обслуживают 307 многоквартирных жилых домов – это около 12% жилого фонда, получающего тепло от СГК в Барнауле.

Основными критериями для составления рейтинга стали уровень платежной дисциплины и качество готовности обслуживаемых домов к отопительному сезону. Уровень собираемости платежей за тепло и горячую воду у этих компаний колеблется в промежутке от 101,3% до 94,4%.

Первое место в рейтинге занимает управляющая компания «Интуитум» (ранее называлась «Инициатива»). Второе и третье места рейтинга у «Коммунальной инициативы» и ЖЭУ№30 г. Барнаула. В совокупности эти организации обслуживают 62 дома.

По мнению энергетиков, лучшими также являются «Управляющая компания Сервис», «ПК Сервис», «Перспектива», «Фирма ПЖЭТ-2», «Город», «Центр жилищно-коммунального развития», «ЖЭК «Петровское».

В отдельный рейтинг СГК вынесла и товарищества собственников жилья. У попавших в рейтинг ТСЖ уровень оплаты тепла и горячей воды колеблется в промежутке от 109,7% до 101,9%. В первую тройку вошли ТСЖ «Под куполом», «Сибиряк», «Мираж».

- Мы из периода в период наблюдаем одну картину – рейтинг наших лучших партнеров практически неизменен, - отметил директор теплосбытового подразделения СГК в Барнауле Игорь Холодков.- Это значит, что эти компании не снижают планку и работают эффективно, качественно, в интересах выбравших их барнаульцев. Обслуживаемые ими дома вовремя и тщательно готовятся к отопительному сезону, выполняют все предписания инспекторов и тем самым гарантируют своим жильцам получение качественного ресурса в виде горячей воды и тепла.

Рейтинг УК Фото: предоставлено пресс-службой

Рейтинг УКФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле