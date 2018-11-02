Барнаульцы выбрали «правильные» управляющие организации

2 Нояб. 06:40 2018-11-02T06:42:34+03:00

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Теплосбытовое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле определило лучших партнеров по итогам работы за три квартала 2018 года.

В список попали 10 управляющих организаций и 10 ТСЖ, которые обслуживают 307 многоквартирных жилых домов – это около 12% жилого фонда, получающего тепло от СГК в Барнауле.

Основными критериями для составления рейтинга стали уровень платежной дисциплины и качество готовности обслуживаемых домов к отопительному сезону. Уровень собираемости платежей за тепло и горячую воду у этих компаний колеблется в промежутке от 101,3% до 94,4%.

Первое место в рейтинге занимает управляющая компания «Интуитум» (ранее называлась «Инициатива»). Второе и третье места рейтинга у «Коммунальной инициативы» и ЖЭУ№30 г. Барнаула. В совокупности эти организации обслуживают 62 дома.

По мнению энергетиков, лучшими также являются «Управляющая компания Сервис», «ПК Сервис», «Перспектива», «Фирма ПЖЭТ-2», «Город», «Центр жилищно-коммунального развития», «ЖЭК «Петровское».

В отдельный рейтинг СГК вынесла и товарищества собственников жилья. У попавших в рейтинг ТСЖ уровень оплаты тепла и горячей воды колеблется в промежутке от 109,7% до 101,9%. В первую тройку вошли ТСЖ «Под куполом», «Сибиряк», «Мираж».

- Мы из периода в период наблюдаем одну картину – рейтинг наших лучших партнеров практически неизменен, - отметил директор теплосбытового подразделения СГК в Барнауле Игорь Холодков.- Это значит, что эти компании не снижают планку и работают эффективно, качественно, в интересах выбравших их барнаульцев. Обслуживаемые ими дома вовремя и тщательно готовятся к отопительному сезону, выполняют все предписания инспекторов и тем самым гарантируют своим жильцам получение качественного ресурса в виде горячей воды и тепла.

Фото: предоставлено пресс-службой