ВТБ и СОГАЗ закрыли сделку по объединению страхового бизнеса

2 Нояб. 06:24 2018-11-02T06:24:39+03:00

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Группа ВТБ и Страховая Группа «СОГАЗ» закрыли сделку по продаже 100% СК «ВТБ Страхование». В периметр сделки вошли все компании группы ВТБ Страхование, включая ВТБ Страхование жизни и ВТБ Медицинское Страхование. Сделка получила все необходимые согласования регулирующих органов.

В результате сделки планируется объединение страховых активов на базе Группы «СОГАЗ». Группа ВТБ получит 10% акций и место в совете ди ректоров объединенной компании, а также денежную компенсацию. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают.

До завершения интеграции компании группы ВТБ Страхование продолжат выполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме.

На первом этапе после закрытия сделки компании группы ВТБ Страхование продолжат работать под своим брендом. После окончания интеграции объединенная компания будет работать под брендом «СОГАЗ».

Суммарная начисленная премия страхового бизнеса Группы СОГАЗ и Группы ВТБ Страхование, исходя из прогнозных финансовых показателей по МСФО за 2018 год, может составить более 330 млрд рублей, суммарные активы - более 670 млрд рублей.

После завершения сделки компании ВТБ и «СОГАЗ» будут сотрудничать в сфере продаж страховых продуктов клиентам Группы ВТБ и в сфере реализации банковских продуктов клиентам Группы «СОГАЗ».

Продажа страховых активов даст возможность Группе ВТБ сконцентрироваться на банковском бизнесе, оставаясь участником крупнейшей страховой компании, которая после объединения станет лидером в своей отрасли. Кроме того, Группа ВТБ в лице компании «СОГАЗ» получит крупнейшего партнера, который обеспечит надежную страховую защиту клиентов.