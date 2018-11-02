2018-11-02T06:19:13+03:00
Наука

Как определить признаки отравления гистамином?

Повышенное содержание этого вещества чаще всего наблюдается в соленой и копченой рыбе
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Массовая доля гистамина относится к специфическим показателям безопасности для рыб семейств лососевых, сельдевых, тунцовых и скумбриевых.

Гистамин является широко распространенным биогенным амином, повышенное накопление которого в некоторых продуктах питания при определенных условиях может служить причиной пищевых отравлений.

Признаки отравления гистамином схожи с симптомами аллергии на рыбные продукты. Скрытый период отравления рыбой с повышенным содержанием гистамина обычно составляет менее одного часа, но может колебаться в зависимости от индивидуальных особенностей от 5 мин до 5 ч. Пострадавшие отмечают резкий или горький (перечный) вкус пищи, наблюдаются покраснение лица и шеи с чувством жара и общего дискомфорта, сильные головные боли, слезотечение, боли в глазах, отек слизистой оболочки носа. Появляются сыпь на лице и шее, зуд кожи. В тяжелых случаях наблюдаются шок, бронхоспазмы, удушье и расстройства дыхания. Отравления гистамином могут иметь летальный исход. Фактором риска по гистамину могут служить соленая и копченая продукция, а также некоторые виды рыбных консервов и пресервов.

В случае обнаружения в рыбе гистамина, содержание которого превышает предельно допустимую концентрацию, ее следует направлять на рыбообрабатывающие предприятия, где по технологии изготовления рыбопродукции предусматривается разбавление (фаршевые изделия) или подсортировка с другими видами рыб (консервы).

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лабораотрия» проводится определение массовой доли гистамина на спектрофотометре Libra S60.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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