В Барнауле в районе Телецентра отключили светофоры
В Барнауле в районе остановки общественного транспорта «Телецентр» временно отключили светофоры в пятницу, 2 ноября.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работать вновь они начнут в 15:00. Временное отключение светофоров связано с плановыми ремонтными работами.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки.
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