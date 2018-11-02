В Барнауле в районе Телецентра отключили светофоры

2 Нояб. 06:00 2018-11-02T06:20:52+03:00

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В Барнауле в районе остановки общественного транспорта «Телецентр» временно отключили светофоры в пятницу, 2 ноября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работать вновь они начнут в 15:00. Временное отключение светофоров связано с плановыми ремонтными работами.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки.

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