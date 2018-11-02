2018-11-02T06:11:16+03:00
Общество

Погода в Алтайском крае на 2 ноября 2018 года

Иван ОЛЕКСЮК
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Снег и метели ожидаются в Алтайском краеСнег и метели ожидаются в Алтайском краеФото: Дарья САВЕНКО
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В пятницу, 2 ноября, в северо-западных районах Алтайского края ожидаются снег и метели, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха от 0 до -5 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В субботу, 3 ноября, ночью в Алтайском крае -4... -9 градусов. В западных и северных районах снег, метель, на дорогах сильная гололедица. Будет дуть сильный ветер с порывами до 18 - 23 метров в секунду. Днем потеплеет до -1... +4 градуса. На большей части территории региона снег, местами метель, гололедица.

В воскресенье, 4 ноября, ночью температура воздуха опустится до -3… -8 градусов, в северо-западных районах до -14 градусов. В регионе будет идти снег, местами метель, гололедные явления. Ветер западный, 7 - 12 метров в секунду, местами порывы до 15 - 20 метров в секунду. Днем потеплеет до -4... +1 градуса. Снег прогнозируют в восточных районах. Ветер северо-западный, 5 - 10 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

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