На алтайской трассе в ДТП погиб 31-летний мужчина

2 Нояб. 05:41 2018-11-02T05:41:30+03:00

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В результате ДТП на алтайской трассе погиб 31-летний мужчина. Авария произошла в четверг, 1 ноября, в 18.30 на 16-м километре автодороги Мартыново - Тогул - Залесово.

- Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2104 и допустил выезд на встречную обочину с последующим наездом на стоящее транспортное средство ГАЗ-3307, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, - сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. На место дорожной аварии прибыли сотрудники ГИБДД Кытмановского района. Они будут устанавливать все обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными. Сегодня в крае ожидаются метели и сильная гололедица.