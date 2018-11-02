2018-11-02T05:41:30+03:00
Происшествия

На алтайской трассе в ДТП погиб 31-летний мужчина

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В результате ДТП на алтайской трассе погиб 31-летний мужчина. Авария произошла в четверг, 1 ноября, в 18.30 на 16-м километре автодороги Мартыново - Тогул - Залесово.

- Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2104 и допустил выезд на встречную обочину с последующим наездом на стоящее транспортное средство ГАЗ-3307, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, - сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. На место дорожной аварии прибыли сотрудники ГИБДД Кытмановского района. Они будут устанавливать все обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными. Сегодня в крае ожидаются метели и сильная гололедица.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле