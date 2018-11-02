Водитель автобуса зажал в дверях мать с ребенком
Водитель городского маршрута зажал в дверях маму с маленьким ребенком. Инцидент произошел 31 октября в Бийске.
Как рассказали «Бийскому телевидению» очевидцы, пассажирам сразу показалось, что водитель не в духе. Он откровенно хамил пассажирам. На одной из остановок из салона собиралась выходить девушка с ребенком. Она успела опустить его на землю перед собой, при этом держала его за руку. В этот момент двери закрылись и с висящим на руке матери малышом автобус поехал.
- Пассажиры стали сразу кричать водителю. Только после этого он остановился. Причем даже не извинился перед женщиной, - говорит очевидец.
По их словам, ребенок, к счастью, отделался лишь испугом. Судя по всему, именно поэтому его мама решила не развивать конфликт. Чего не скажешь про других пассажиров. Они поспешили рассказать о произошедшем СМИ.
По данному факту Следственный комитет РФ по Алтайскому краю назначил доследственную проверку.
- В рамках которой будет дана правовая оценка на предмет безопасности оказания услуг по перевозке пассажиров, - добавляют в пресс-службе ведомства.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.