2018-11-02T04:39:23+03:00
Происшествия

Легковушка столкнулась с пожарной машиной в Барнауле

Расчет спешил на вызов
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле в четверг, 1 ноября, произошла авария с участием легковушки и машины пожарной службы.

Как рассказали очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Островского и Юрина. Если быть точнее, легковушка столкнулась с пожарным краном, который помогает спускать и поднимать людей на большие высоты.

- Пожарный расчёт ехал с сиреной на вызов. Для легкового автомобиля горел зелёный сигнал светофора, но водитель проигнорировал быстро ехавший пожарный автомобиль и продолжил движение, - говорят очевидцы.

Как результат необдуманных действий водителя иномарки – авария на перекрестке. Что касается последствий, то легковушка получила довольно приличные повреждения. У нее был оторван передний бампер, а вот у пожарной машины спустило колесо.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Теперь им предстоит определить кто же на самом деле был прав, а кто нарушил правила очередности проезда.

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