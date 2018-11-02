Надежда Капура назначена на новую должность

2 Нояб. 04:18 2018-11-02T08:16:59+03:00

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Экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура получила новое назначение.

Напомним, новый губернатор региона Виктор Томенко 11 октября принял заявление Капуры, написанное по собственному желанию. Накануне же стало известно, что глава Алтайского края подписал другое распоряжение.

Ее назначили временно исполняющим обязанности заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края. В новую должность Надежда Капура официально вступила накануне, 1 ноября. При этом стоит отметить, что она все же является руководителем ведомства. Во время перестановок произошло преобразование в министерство социальной защиты и управление по труду и занятости населения. Когда завершится государственная регистрация управления Капура станет его полноправным руководителем.

Для нее это знакомая тема, ведь ранее, находясь в должности заместителя председателя правительства Капура курировала именно социальный блок.