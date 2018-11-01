2018-11-01T18:49:13+03:00
Происшествия

Автобус и КамАЗ столкнулись на трассе «Алтай-Кузбасс»

В ДТП никто не пострадал
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Барнаул 22"Скриншот с паблика "Барнаул 22"
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1 ноября в 17.35 минут на 20-м километре автодороги "Алтай-Кузбасс" произошло ДТП.

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по краю, столкнулись КамАЗ, которым управлял мужчина 1998 года рождения, и автобус (водитель 1972 года рождения).

- В результате ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД Первомайского района, - рассказали в полиции.

Примечательно, что в паблике "Барнаул 22" сообщается о схожем ДТП на трассе "Алтай – Кузбасс". Оно также произошло сегодня вечером, участниками также стали автобус и КамАЗ. Но отличие в том, что автобуса было два (об этом свидетельствуют и фото):

- КамАЗ с прицепом стоял на обочине, автобус с казахстанскими номерами не увидел его и въехал, а ПАЗик двигался навстречу, - так описывают аварию очевидцы.

Можно предположить, что это другое, подобное ДТП, которое произошло уже не в Алтайском крае, а в Кемеровской области. Точное место аварии в паблике не указано.

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

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