Квартиру барнаульских пенсионеров залило кипятком с потолка
Квартиру барнаульских пенсионеров по адресу ул. Юрина, 137, затопило кипятком, который полился с потолка.
Как рассказала внучка жильцов Елена Полякова в группе "Барнаул 22", ЧП произошло 30 октября:
- На втором этаже УК "Старый Барнаул" делала капремонт, и рабочие на крыше повредили трубу отопления, откуда полился кипяток. Пришел прораб, посмотрел, все сфотографировал и сказал, что в квартире ночевать нельзя. На этом все.
Девушка с мужем ездили в УК, написали заявление. Его приняли, но никто не приехал.
- Дедушка и бабушка до сих пор в квартире (дедушка неходячий), а ведь потолок может рухнуть в любой момент. К тому же в квартире нет света. И никто из УК не предложил переехать в другое жилье. Мы хотим добиться справедливости, чтобы все виновные понесли наказание. Но как это сделать? – недоумевает Елена.
Квартира, судя по фото, находится в плачевном состоянии. Сами жильцы не пострадали.
Скриншот с паблика "Барнаул 22"