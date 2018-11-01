2018-11-01T18:12:26+03:00
Происшествия

Квартиру барнаульских пенсионеров залило кипятком с потолка

Жильцы утверждают: рабочие на крыше повредили трубу
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Барнаул 22"Скриншот с паблика "Барнаул 22"
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Квартиру барнаульских пенсионеров по адресу ул. Юрина, 137, затопило кипятком, который полился с потолка.

Как рассказала внучка жильцов Елена Полякова в группе "Барнаул 22", ЧП произошло 30 октября:

- На втором этаже УК "Старый Барнаул" делала капремонт, и рабочие на крыше повредили трубу отопления, откуда полился кипяток. Пришел прораб, посмотрел, все сфотографировал и сказал, что в квартире ночевать нельзя. На этом все.

Девушка с мужем ездили в УК, написали заявление. Его приняли, но никто не приехал.

- Дедушка и бабушка до сих пор в квартире (дедушка неходячий), а ведь потолок может рухнуть в любой момент. К тому же в квартире нет света. И никто из УК не предложил переехать в другое жилье. Мы хотим добиться справедливости, чтобы все виновные понесли наказание. Но как это сделать? – недоумевает Елена.

Квартира, судя по фото, находится в плачевном состоянии. Сами жильцы не пострадали.

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

Скриншот с паблика "Барнаул 22"

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