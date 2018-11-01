71-летний водитель ВАЗа погиб, врезавшись в ГАЗ

1 Нояб. 17:36 2018-11-01T20:18:47+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 1 ноября 18.30 на 16-м километре дороги Мартыново - Тогул – Залесово (Кытмановсикй район).

Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, водитель 1947 года рождения на легковом автомобиле ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на обочину встречной полосы и врезался в стоящий грузовик ГАЗ-3307 (за рулем находился мужчина 1987 года рождения).

В результате водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Напомним, что в связи с непогодой – снегом и гололедом – водителям рекомендуют отменить дальние поездки. Возможно, что причиной этого ДТП и стала непогода.

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