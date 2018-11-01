Водитель столкнулся с деревом и уснул
Дорожно-транспортное происшествие устроил водитель Toyota Corolla ранним утром 1 ноября в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», около 4:30 на проспекте Комсомольском, 2, он врезался в дерево.
- Когда врезался, откинул сидение и лёг спать. Вскоре был разбужен приехавшим экипажем ДПС, - рассказали свидетели аварии.
Предположительно, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Хорошо, что никого не зацепил, - написал один из комментаторов.
- Устал, можно и отдохнуть съязвил другой.
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