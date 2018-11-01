Водитель столкнулся с деревом и уснул

1 Нояб. 16:57 2018-11-02T10:09:15+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие устроил водитель Toyota Corolla ранним утром 1 ноября в Барнауле.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», около 4:30 на проспекте Комсомольском, 2, он врезался в дерево.

- Когда врезался, откинул сидение и лёг спать. Вскоре был разбужен приехавшим экипажем ДПС, - рассказали свидетели аварии.

Предположительно, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Хорошо, что никого не зацепил, - написал один из комментаторов.

- Устал, можно и отдохнуть съязвил другой.

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