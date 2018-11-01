Женщина убила знакомую за то, что та отказалась гулять с собакой

1 Нояб. 16:03 2018-11-01T16:10:08+03:00

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29-летняя жительница Славгорода убила свою собутыльницу за то, что та отказалась помочь ей в выгуле собаки.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, 2 апреля знакомые распивали спиртные напитки. Когда произошел конфликт из-за собаки, хозяйка дома начала периодически избивать 56-летнюю гостью.

- Она наносила удары ногами и руками, а также костылем и табуретом. С многочисленными телесными повреждениями потерпевшую госпитализировали. Несмотря на лечение, на следующий день потерпевшая скончалась от разрыва селезенки, - рассказали в ведомстве.

Дело расследовали по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал жительницу Славгорода виновной и назначил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.