На Алтае ожидается буран
2 ноября в Алтайском крае ожидаются снег, местами мокрый, метель, сильная гололедица на дорогах. Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с.
Сотрудники МЧС советуют водителям быть крайне внимательными на дорогах:
- При движении уменьшите скорость движения до 10-20 км/ч. Ехать нужно при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла. Также не надо приближаться к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него (водитель может съехать в кювет, увлекая вас за собой). Также нельзя останавливаться на проезжей части, превышать дистанцию и скорость
От дальних поездок в таких погодных условиях вообще лучше отказаться.
Пешеходам рекомендуют надевать обувь с плоской нескользящей подошвой. Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, не ходить по краю проезжей части, а дорогу переходить только по переходу. Пожилым людям лучше оставаться дома.
Подразделения Главного управления МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи.
Единый телефон доверия ГУ МЧС - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.