2018-11-01T13:26:14+03:00
Общество

На Алтае ожидается буран

Водителям советуют воздержаться от дальних поездок
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Погода в БарнаулеПогода в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

2 ноября в Алтайском крае ожидаются снег, местами мокрый, метель, сильная гололедица на дорогах. Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с.

Сотрудники МЧС советуют водителям быть крайне внимательными на дорогах:

- При движении уменьшите скорость движения до 10-20 км/ч. Ехать нужно при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла. Также не надо приближаться к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него (водитель может съехать в кювет, увлекая вас за собой). Также нельзя останавливаться на проезжей части, превышать дистанцию и скорость

От дальних поездок в таких погодных условиях вообще лучше отказаться.

Пешеходам рекомендуют надевать обувь с плоской нескользящей подошвой. Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, не ходить по краю проезжей части, а дорогу переходить только по переходу. Пожилым людям лучше оставаться дома.

Подразделения Главного управления МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи.

Единый телефон доверия ГУ МЧС - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле