На Алтае ожидается буран

1 Нояб. 13:26 2018-11-01T13:26:14+03:00

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2 ноября в Алтайском крае ожидаются снег, местами мокрый, метель, сильная гололедица на дорогах. Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с.

Сотрудники МЧС советуют водителям быть крайне внимательными на дорогах:

- При движении уменьшите скорость движения до 10-20 км/ч. Ехать нужно при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла. Также не надо приближаться к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него (водитель может съехать в кювет, увлекая вас за собой). Также нельзя останавливаться на проезжей части, превышать дистанцию и скорость

От дальних поездок в таких погодных условиях вообще лучше отказаться.

Пешеходам рекомендуют надевать обувь с плоской нескользящей подошвой. Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, не ходить по краю проезжей части, а дорогу переходить только по переходу. Пожилым людям лучше оставаться дома.

Подразделения Главного управления МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи.

Единый телефон доверия ГУ МЧС - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.