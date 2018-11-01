В Барнауле подвели итоги проекта «Активный горожанин»

1 Нояб. 12:25 2018-11-01T12:26:04+03:00

В этом году его дипломантами стали восемь человек

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30 октября в средней школе № 64 Железнодорожного района подвели итоги реализации проекта «Активный горожанин» за 2018 год.

Фонд социальных проектов Александра Локтева на протяжение нескольких лет реализует 4 проекта: это «Победители», «Счастливое детство», «Спортивные стипендии», и непосредственно, «Активный горожанин».

Под активным горожанином подразумевают человека, который, кроме заботы о своих близких, часть свободного времени, сил и энергии, знаний и опыта безо всякого принуждения отдает тем, кому в данный момент нужна помощь и поддержка. Таких людей по праву называют активистами, а в тренде текущего года - волонтерами, добровольцами.

Итоги проекта «Активный горожанин» впервые были подведены в прошлом году. Дипломантами фонда тогда стали Надежда Петрова, Ольга Блинова, Валентина Игнатьева. В своем окружении их знают как людей с активной жизненной позицией. Кроме того, они вносят ценную лепту в организации досуга детей и подростков.

В этом году в ходе реализации обращений избирателей Александр Локтев познакомился со многими инициативными, неравнодушными жителями, совместно с которыми и удалось их решить: отсыпаны асфальтовым сколом улицы частного сектора, благоустроены дворы, обустроены детские площадки, оказана благотворительная, психологическая помощь.

Фото Олега Богданова

В проекте приняло участие большое количество людей, достойных общественного признания. Тот факт, что число дипломантов увеличилось до восьми - не случаен.

Ими стали:

Зябрин Анатолий Сергеевич

Майдорова Нина Ильинична

Шамехина Мария Юрьевна

Дикова Раиса Яковлевна

Артемьева Лидия Петровна

Титова Людмила Васильевна

Ломакина Марина Владимировна

Тамамян Аргам Самвелович (индивидуальный предприниматель)

Всем победителям вручили дипломы фонда, сертификаты, а также повязали ленты «Активный горожанин». Музыкальным подарком стали выступления солистов вокально-хореографического коллектива «Конфетти», сообщает сайт фонда социальных проектов Александра Локтева.