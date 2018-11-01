2018-11-01T11:17:33+03:00
Экономика

ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей

САПОЖКОВА Александра
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За девять месяцев 2018 года ВТБ нарастил объем выдачи кредитов физлицам до 1 трлн рублей, увеличив результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 40%. Объем розничного кредитного портфеля банка вырос на 13,7% и на 1 октября превысил 2,5 трлн рублей.

Драйверами роста розничного бизнеса ВТБ стали ипотека и кредиты наличными. Объем продаж жилищных кредитов по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. вырос на 46%, кредитов наличными - на 45%, автокредитов – на 16%.

Объем портфеля привлеченных средств населения ВТБ достиг 3,6 трлн рублей, показав рост с начала года на 14%. В данном сегменте банк является одним из лидеров рынка: доля ВТБ увеличилась за девять месяцев на 1,24 пп – до 13,35%. Также активно растет портфель инвестиционных продуктов клиентов ВТБ: за три квартала он увеличился на 88%, до 690 млрд рублей.

Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Мы продолжаем активно развивать наш розничный бизнес, наращивая продажи за счет внедрения новых продуктов и услуг, активной цифровизации сервисов и расширения сети продаж. Наши планы на конец года сохраняются: мы рассчитываем нарастить кредитный портфель на 24%, депозитный – на 26%, а также показать высокий финансовый результат».

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