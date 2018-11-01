Барнаульцы смогут напрямую летать в Екатеринбург

1 Нояб. 09:54 2018-11-01T09:54:48+03:00

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Между Барнаулом и Екатеринбургом с 8 ноября начнет действовать прямое авиасообщение.

Как сообщается на сайте перевозчика, вылеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам на воздушном судне CRJ-200 авиакомпании "РусЛайн". Стоимость билета в одну сторону составит около 6 тыс. рублей.

Расписание

Вторник:

Вылет из Екатеринбурга в 6.30, прилет в Барнаул в 11.00

Вылет из Барнаула в 12.00, прилет в Екатеринбург в 12.30

Четверг:

Вылет из Екатеринбурга в 12.50, прилет в Барнаул в 17.20

Вылет из Барнаула в 18.20, прилет в Екатеринбург в 8.45.

Напомним, ранее сообщалось о возобновлении прямых авиарейсов из Барнаула в Томск. Чтобы добраться до соседней области потребуется почти 1,5 часа, стоимость билета от 3 тыс. рублей.

Другая точка на карте - Татарстан. Субсидирвоанные перелеты начали осуществляться с марта этого года.