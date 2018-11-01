На Алтай-Коксе определили лучшего газовщика

1 Нояб. 08:52 2018-11-01T08:53:03+03:00

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На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства среди газовщиков коксовых печей. Победителем стал Иван Юрьев. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

За право называться лучшим газовщиком боролись 11 сотрудников коксового цеха. После теоретического задания они выполняли технологические операции и расчеты температурного режима коксовой батареи.

Второе место в конкурсе занял Виктор Таловский, третье – Вадим Трушин. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Андрею Луткову. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Антона Малышевского.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди слесарей-ремонтников и токарей.