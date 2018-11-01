В Алтайском медуниверситете открыли аллею в честь почетных профессоров вуза

1 Нояб. 07:33 2018-11-01T07:35:50+03:00

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30 октября в Алтайском медуниверситете состоялась закладка аллеи. Около главного корпуса высадили 14 голубых елей в честь почетных профессоров вуза, 15-я посвящена началу 65-го учебного года в университете. В мероприятии приняли участие около 100 человек – представители власти, профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты вуза, жители Барнаула.

- Начался юбилейный 65-й учебный год, и в ознаменование этого события мы закладываем аллею голубых елей. Эта аллея – символ того, что мы чтим память ушедших учителей и гордимся профессорами, которые и сегодня, несмотря на почтенный возраст, передают знания студентам. Эту традицию мы будем продолжать, - сказал ректор АГМУ Игорь Салдан.

В Алтайском медуниверситете открыли аллею в честь почетных профессоров вузаФото: предоставлено пресс-службой

После окончания торжественной части началась церемония закладки аллеи. Именные голубые ели высадили почетные профессора вуза и их ученики. 15-ю ель в честь 65-летия вуза высадил Игорь Салдан совместно с представителями Минздрава и Минобразования края.

Около каждой ели установлена табличка с информацией о профессоре - З.С. Баркагана, В. М. Брюханова, А. И. Воробьева, Ю. А. Высоцкого, В. Б. Гервазиева, Г. А. Глазуновой, В. И. Киселева, В. Н. Крюкова, В. Б. Недосеко, И. И. Неймарка, Г. В. Трубникова, А. В. Федорова, В. В. Федорова, Я. Н. Шойхета.

По распоряжению ректора на аллее установят фонари, которые будут подсвечивать ели в темное время суток.