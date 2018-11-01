Охранник похитил почти 1 млн рублей с предприятия

1 Нояб. 06:19 2018-11-01T09:53:42+03:00

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Полицейские в Омской области задержали мужчину, который похитил почти 1 млн рублей в городе Славгороде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в ночь на 11 октября на одном из предприятий Славгорода 23-летний рабочий, который остался охранять территорию, залез в помещение, вскрыл сейф и похитил от туда 930 тысяч рублей. С места преступления он скрылся в неизвестном направлении. И вот, накануне, благодаря ориентировке, парня задержали сотрудники полиции в Омской области. Свою вину он отрицать не стал и признался в краже. Полицейским он пояснил, что все деньги спустил на свои личные нужды, а большую их часть проиграл в интернет-казино.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). Молодому человеку грозит до лишение свободы на срок до шести лет.