Новая котельная начала подавать тепло в дома змеиногорцев

1 Нояб. 05:24 2018-11-01T05:26:21+03:00

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В Змеиногорске начала работать новая модульная котельная. Несколько бригад сварщиков заняты подключением домов к модулю.

Как сообщает «Змеиногорский вестник», сварщики приехали из других населенных пунктов края, чтобы ускорить процесс.

По данным издания, на новый модуль будет переключен самый большой жилой микрорайон, который отапливался котельной №4 (там, кстати, накануне снова ликвидировали порыв теплосети). Проблема останется лишь в нескольких домах на улиц Крупская и Волкова.

- В подвалах этих домов неправильная разводка теплосетей, которую проложили еще много лет назад. Бригады сварщиков ликвидируют это. Скорее всего, проблему решат за несколько дней, - пишет издание.

Параллельно с переключением котельной № 4 будут вестись работы на котельной № 3.