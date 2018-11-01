Первое котокафе открывается в Барнауле 1 ноября
1 ноября в Барнауле открывается заведение необычного формата – котокафе. Оно станет первым в городе.
Здесь можно будет не только поесть, но и пообщаться с пушистиками. А если животное понравится, то и взять его к себе домой.
В кафе будут жить усатые-полосатые из приюта «Ласка»: Италика, Тайсон, Бархотка, Машка Зафрина, Нильс, Шуня. В приюте надеются, что все они обретут хозяев из числа посетителей котокафе.
Кстати, общение с кошками в кафе будет безопасным: их пролечили от глистов и привили. Также питомцы стерилизованы и приучены к лотку.
Адрес кафе: проспект Красноармейский, 75В. «Комсомолка» сделала фоторепортаж с открытия заведения. Следите за новостями.
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