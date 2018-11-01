1 Нояб. 04:10 2018-11-01T04:11:20+03:00

Водитель пойдет под суд за наезд на мать и ребенка у поликлиники Фото: Олег УКЛАДОВ

Они шли по переходу

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Водитель «Мицубиси Лансер» пойдет под суд в Барнауле за ДТП с пешеходами.

Как сообщили в прокуратуре края, 3 августа он совершил наезд на женщину с малолетней дочерью, которые вышли из поликлиники.

- В районе дома № 62 по улице Петра Сухова они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Мицубиси Лансер» в нарушение Правил дорожного движения не уступил им дорогу и допустил наезд, - рассказали в ведомстве.

В результате малолетней девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - сообщила помощник прокурора города Александра Морозова.

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