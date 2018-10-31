2018-10-31T16:53:14+03:00
Общество

Виктору Томенко показали, чем занимаются алтайские заключенные

Губернатор посетил лечебно-исправительное учреждение №1
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Виктору Томенко показали, чем занимаются алтайские заключенныеВиктору Томенко показали, чем занимаются алтайские заключенныеФото: предоставлено пресс-службой
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в сопровождении начальника УФСИН России по региону Валерия Усачёва посетил лечебно-исправительное учреждение №1, где была организована выставка продукции, которую производят сами заключенные.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю, на выставке были представлены изделия и товары, которые производят в колониях края. В частности здесь можно было увидеть швейную и сувенирную продукцию, изделия для благоустройства территории и строительные материалы, обувь, мебель, продукцию пищевой промышленности – крупы и муку, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты и многое другое.

Как рассказал Валерий Усачев, производственный сектор УИС края включает шесть центров трудовой адаптации осужденных, организованных на базе исправительных учреждений. На производственных участках имеется свыше 1270 единиц технологического оборудования, основная часть которого приходится на швейное, металлообрабатывающее и деревообрабатывающее производство.

Виктор Томенко отметил высокий уровень взаимодействия руководства УФСИН с предпринимателями, которые размещают свое оборудование на площадях исправительных учреждений. Тем самым помогают в обеспечении трудозанятости осужденных.

После посещения выставки губернатор края ознакомился с тем, как устроена жилая зона учреждения, а также отделение медико-социальной реабилитации для лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, психологическую лабораторию, общежитие отряда, столовую и пекарню.

В завершение состоялось рабочее совещание, в ходе которого начальник УФСИН края и глава региона обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

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