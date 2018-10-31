Грабители отняли у жительницы Барнаула сумку с 600 тысячами рублей
Двое неизвестных напали на жительницу Барнаула в подъезде жилого дома. Один из них ударил женщину по голове. После этого злоумышленники отняли у нее сумку, в которой, с ее слов, находилось 600 тысяч рублей.
О произошедшем написали очевидцы в сообществе «Инцидент-Барнаул». Известно, что все произошло на улице Северо-Западная. Барнаульцы пишут, что один из злоумышленников ударил женщину по голове и похитил сумочку, в которой лежали 600 тысяч рублей.
По словам местных жителей, преступление совершили два человека. Один из них косолапил и был одет в темные штаны, темную куртку, на голове — капюшон. На другом мужчине была красная куртка.
В каком состоянии сейчас находится пострадавшая и с какой целью она переносила в сумке столь крупную сумму денег, не уточняется.
В настоящее время полицейские проводят проверку по данному инциденту.