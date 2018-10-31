Грабители отняли у жительницы Барнаула сумку с 600 тысячами рублей

31 Окт. 15:40 2018-10-31T15:40:00+03:00

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Двое неизвестных напали на жительницу Барнаула в подъезде жилого дома. Один из них ударил женщину по голове. После этого злоумышленники отняли у нее сумку, в которой, с ее слов, находилось 600 тысяч рублей.

О произошедшем написали очевидцы в сообществе «Инцидент-Барнаул». Известно, что все произошло на улице Северо-Западная. Барнаульцы пишут, что один из злоумышленников ударил женщину по голове и похитил сумочку, в которой лежали 600 тысяч рублей.

По словам местных жителей, преступление совершили два человека. Один из них косолапил и был одет в темные штаны, темную куртку, на голове — капюшон. На другом мужчине была красная куртка.

В каком состоянии сейчас находится пострадавшая и с какой целью она переносила в сумке столь крупную сумму денег, не уточняется.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному инциденту.