2018-10-31T15:40:00+03:00
Происшествия

Грабители отняли у жительницы Барнаула сумку с 600 тысячами рублей

Перед этим злоумышленники ударили женщину по голове
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двое неизвестных напали на жительницу Барнаула в подъезде жилого дома. Один из них ударил женщину по голове. После этого злоумышленники отняли у нее сумку, в которой, с ее слов, находилось 600 тысяч рублей.

О произошедшем написали очевидцы в сообществе «Инцидент-Барнаул». Известно, что все произошло на улице Северо-Западная. Барнаульцы пишут, что один из злоумышленников ударил женщину по голове и похитил сумочку, в которой лежали 600 тысяч рублей.

По словам местных жителей, преступление совершили два человека. Один из них косолапил и был одет в темные штаны, темную куртку, на голове — капюшон. На другом мужчине была красная куртка.

В каком состоянии сейчас находится пострадавшая и с какой целью она переносила в сумке столь крупную сумму денег, не уточняется.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному инциденту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле