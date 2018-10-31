2018-11-06T09:02:21+03:00
Общество

«Алтайэнерго» приняло участие в профориентационном форуме «Карьера.ру»

САПОЖКОВА Александра
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«Алтайэнерго» приняло участие в профориентационном форуме «Карьера.ру»«Алтайэнерго» приняло участие в профориентационном форуме «Карьера.ру»Фото: предоставлено пресс-службой
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Благодарственные письма за помощь в организации и активное участие во Всероссийском профориентационном форуме «Карьера.ру» получили специалисты филиала «Алтайэнерго».

Мероприятие прошло на базе Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова, собрав внушительное количество работодателей ведущих отраслей экономики Алтая и соседних регионов, и не меньшее число потенциальных работников. Локация «Алтайэнерго» пользовалась спросом не только у будущих энергетиков. Работать в крупнейшей электросетевой компании региона стремились и учащиеся факультета информационных технологий, и географы, и даже филологи.

В рамках форума для старшекурсников организовали экскурсии на крупные предприятия краевой столицы. Студенты-энергетики посетили подстанцию 110/10/6 кВ «Ползуново». Для них подобные экскурсии – не разовое мероприятие, а добрая традиция, как и практика в подразделениях компании, и участие в энергоотряде.

- Наше сотрудничество с техническим университетом основано на взаимном стремлении подготовить специалистов, способных сразу приступить к работе, – подчеркивает Ирина Шмыкова, заместитель начальника управления трудовых отношений и развития персонала департамента управления персоналом «Алтайэнерго». – Учебное заведение можно назвать стратегическим партнером энергокомпании. Костяк ее – именно выпускники «политеха».

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