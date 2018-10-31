Алтайское отделение «Единой России» отчиталось о проделанной работе

31 Окт. 13:44 2018-11-01T09:09:32+03:00

В ближайшие три года партийцы намерены сосредоточиться на социальных проектах

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В Барнауле в среду, 31 октября, состоялось совещание Алтайского регионального отделения «Единой России» по реализации партийных проектов в регионе в 2018 году.

По словам спикера АКЗС Александра Романенко, ближайшие несколько лет будут спокойными для партии – выборы президента страны и губернатора края уже миновали, поэтому основная задача партии – сосредоточиться на работе над текущими проектами.

- У нас 14 крупных проектов, которые мы уже не первый год реализовываем. Наиболее крупные среди них – это «Городская среда», «Детский спорт», «Безопасные дороги», «Культура малой Родины». Объем финансирования из федерального бюджета этих четырех проектов составляет 1,2 млрд рублей, - сказал секретарь регионального отделения партии Александр Романенко.

К примеру, по проекту «Безопасные дороги». На который выделено 1,7 миллиарда рублей, на территории Барнаула и Новоалтайска отремонтировали 72 километра дорог местного значения. На объектах заменили асфальт, светофоры, дополнительные камеры фиксации нарушений. Кстати, некоторые из них установлены на проспекте Ленина после резонансной аварии, где погибла женщина и две маленькие девочки.

- У нас есть обращения общественных организаций, которые говорят о том, что общественность готова к такому самоконтролю, - заявил депутат Госдумы, заместитель руководителя Межрегионального координационного совета по Сибирскому федеральному округу по проектной деятельности «Единой России» Даниил Бессарабов.

Люди не должны жить в состоянии стройки

В этом году на проект «Городская среда» потрачено почти 570 млн рублей. В проекте принимают участие 13 муниципалитетов.

- В Бийске по этой программе благоустроили 77 дворов. Работы фактически закончены. На объектах устанавливали стенды, с контактами, чтобы держать обратную связь с жителями. Столкнулись с тем, что подрядчики в июне снимают асфальт и только к августу начинают двор заново закатывать. Фактически люди вынуждены жить в состоянии ремонта. Вопрос нужно рассмотреть, чтобы в дальнейшем избежать этих нюансов, - сказал секретарь Бийского городского местного отделения партии Сергей Ларейкин.

Еще один город, который вошел в программу по благоустройству городских территорий – Рубцовск. Жители выбрали для благоустройства набережную имени Н.Ф. Петрова, парк имени Кирова и 20 дворов.

- Немного затянулась разработка дизайн проектов, сейчас в завершающей стадии находятся шесть территорий. На набережной осталось установить только столбы освещения. По парку имени Кирова работы все выполнены, сегодня там устанавливаются малые архитектурные формы, - отчитался секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Рубцовске Сергей Черноиванов.

По мнению экспертов, проблемы могут начинаться, когда проект начинают привязывать к местности, потому что в некоторых случаях не учитываются коммуникации. Администрации сталкиваются с такими проблемами.

Культурная жизнь

В крае реализуется проект «Культура малой Родины», который возник в результате слияния трех проектов: «Местный дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов».

К примеру, Бийску по этому проекту было выделено около 5 млн рублей. Деньги пошли на материально-техническое переоснащение, световое оборудование, оформление спектаклей, заключены контракты с актерами, режиссерами. Это позволило поставить спектакль, у которого стопроцентная посещаемость. Но не во всех муниципалитетов все идет гладко.

- Нам по программе выделили 2,8 млн рублей на ремонт старотогульского Дома культуры. Выбрали именно этот ДК, потому что население села более тысячи человек, есть работа, функционируют школы, детсады. Мы столкнулись с недобросовестным подрядчиком. Он выиграл тендер, хотя ранее был включен в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь он сменил название и снова участвует в закупках. Мы уже намучились – работа идет, но очень медленно, - рассказала начальник отдела по культуре администрации Тогульского района Наталья Лель.

По словам врио заместителя начальника краевого управления по культуре и архивному делу Алексея Бочарова, в регионе 96% всех культурно-досуговых учреждений находится в сельской местности.

- Тенденция последних лет была такова, что если районные учреждения еще поддерживали, то сельским почти ничего не доставалось. Когда начал реализовываться наш проект, мы взяли на себя большие риски, которые проявляются в том, что контракты, как правило, не большие. В связи с этим появляется вероятность, что его может получить недобросовестный подрядчик. Тем не менее, направление очень правильное, даже если мы сталкиваемся с какими-то проблемами, в большинстве случаев, все проходит нормально – дома культуры приводятся в порядок. Люди получают новые смыслы и новое наполнение жизни, - считает чиновник.