2018-10-31T11:40:38+03:00
Политика

Очередные кадровые назначения произошли в правительстве Алтайского края

Три инспекции и одно управление обрели новых руководителей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документы о новых назначениях на руководящие должности исполнительной власти региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, руководителем инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края станет Дмитрий Малыхин.

Должность руководителя инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края займет Виктор Четошников.

Руководить инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края будет Александр Фунтиков.

Должность начальника управления имущественных отношений Алтайского края с 12 ноября займет Елена Зинкова.

С сегодняшнего дня, 31 октября, Людмила Сорокина освобождена от временного исполнения обязанностей министра имущественных отношений Алтайского края.

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