Очередные кадровые назначения произошли в правительстве Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документы о новых назначениях на руководящие должности исполнительной власти региона.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, руководителем инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края станет Дмитрий Малыхин.
Должность руководителя инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края займет Виктор Четошников.
Руководить инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края будет Александр Фунтиков.
Должность начальника управления имущественных отношений Алтайского края с 12 ноября займет Елена Зинкова.
С сегодняшнего дня, 31 октября, Людмила Сорокина освобождена от временного исполнения обязанностей министра имущественных отношений Алтайского края.