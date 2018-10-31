2018-10-31T18:58:10+03:00
Общество

На проспекте Ленина после резонансной аварии с BMW убрали «зеленую волну»

Иван ОЛЕКСЮК
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Светофор на пр. Ленина в БарнаулеСветофор на пр. Ленина в БарнаулеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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На проспекте Ленина убрали «зеленую волну» - светофоры перенастроили после резонансной аварии с BMW, в которой погибла женщина и две маленькие девочки. Теперь водители будут вынуждены чаще останавливаться на перекрестках на красном сигнале.

Об этом стало известно во время совещания алтайского реготделения «Единой России».

Также сообщается, что на проспекте установили дополнительные камеры фиксации, которые ежедневно фиксируют значительное число нарушений – скоро «письма счастья» прилетят лихачам.

- У нас есть обращения общественных организаций, которые говорят о том, что общественность готова к такому самоконтролю, - заявил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Напомним, авария произошла 15 октября. Водитель BMW промчался на красный свет на скорости выше 100 км в час. «Гонщик» врезался в Renault, в котором находились пятеро человек – трое взрослых и двое детей. В итоге 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Renault Сергея Федько скончалась на месте. Сергей и муж погибшей женщины Евгений находятся сейчас в больнице.

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