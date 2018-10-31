Новогодний городок обойдется Барнаулу в 8 млн рублей

31 Окт. 09:12 2018-10-31T12:04:44+03:00

Ровно два месяца осталось до главной ночи в году Фото: Дарья САВЕНКО

Ровно два месяца осталось до главной ночи в году

Изменить размер текста: A A

В Барнауле начали готовиться к Новому году, до которого осталось два месяца. Уже стали известны некоторые детали самого ожидаемого праздника.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, главная елка откроется на площади Сахарова 29 декабря. Также, по традиции, там построят снежный городок. Детальная концепция его оформления еще прорабатывается, но основные элементы останутся прежними – Дед Мороз, Снегурочка, символ наступающего года (свинья). Освещение останется в стиле прошлого года. Потратить на снежный городок планируют порядка 8 млн рублей.

Помимо городка на Сахарова на Новый год могут задействовать пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Не исключено, что там проведут конкурс ледовых фигур или сделают горку для детей, которая стоять будет до самой весны.

Работать городок на площади Сахарова будет до 14 января, а 17-го планируется открыть движение транспорта по Социалистическому.