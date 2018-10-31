2018-11-07T11:02:11+03:00
Общество

Пеликаны-потеряшки задержатся на Алтае до весны

Из-за холода птицам все тяжелее улететь
Дарья САВЕНКО
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Из-за холода птицам все тяжелее улететьИз-за холода птицам все тяжелее улететьФото: предоставлено пресс-службой
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Краснокнижные кудрявые пеликаны, которые сели на воду в Алейском районе, скорее всего, останутся у нас до весны.

Напомним, что птиц обнаружили на озере в поселке Заветы Ильича. Вероятно, в Алтайский край их занесло сильным ветром. На улице холодает с каждым днем, поэтому улететь пеликанам все тяжелее. В настоящий момент они находятся под пристальным вниманием экологов, орнитологов и защитников животного мира.

Сейчас решается вопрос организации зимовки пеликанов на Алтае, а по весне их планируется выпустить в заказнике «Пеликаний» Бурлинского района.

- Маршруты перелета этих птиц и гнездование связаны с территорией Алтайского края, поэтому вполне реально ожидать, что, окрепнув за зиму, они смогут прибиться к стае опытных сородичей и вернуться в естественную среду обитания, - пояснили в пресс-службе Минприроды края.

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