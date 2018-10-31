2018-10-31T07:38:43+03:00
Происшествия

На Алтае водитель «Жигулей» выехал на встречку и погиб

Другой водитель госпитализирован
Дарья САВЕНКО
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На трассах Алтайского края гололедНа трассах Алтайского края гололедФото: Дарья САВЕНКО
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 221-й км трассы 01 К-03 в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21053, под управлением 61-летнего мужчины. Сотрудники Госавтоинспекции и «скорая помощь» незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. В результате столкновения виновник аварии скончался в больнице, а другой водитель госпитализирован.

Жителям Алтайского края следует быть особо внимательными на дорогах из-за гололеда.

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