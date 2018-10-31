2018-10-31T07:22:42+03:00
Происшествия

Горожанку обманули при покупке норковой шубы за 10 тысяч рублей

Полицейские Алтайского края просят быть бдительными
Дарья САВЕНКО
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Полицейские Алтайского края просят быть бдительнымиПолицейские Алтайского края просят быть бдительнымиФото: Дарья САВЕНКО
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Полицейские разыскивают мошенницу, которая обманула жительницу Алтайского края на 10 300 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 25-летняя жительница краевой столицы нашла в интернете объявление о продаже норковой шубы за 20 тысяч рублей. Она написала девушке-продавцу и договорилась купить шубу в подарок своей матери за 10 тысяч рублей, а также оплатить 300 рублей за доставку товара.

Девушка перевела деньги по указанному номеру мобильного телефона. Продавец ответила, что шубу вышлет вечером, однако курьер так и не приехал. После незнакомка несколько дней не отвечала на сообщения, а позже написала о том, что попала в больницу и вскоре вышлет ей обещанный товар, однако после совсем пропала.

Сотрудники полиции просят быть бдительными при покупке вещей через интернет и не доверять незнакомым людям.

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