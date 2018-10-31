«Ростелеком» в Алтайском крае организовал для «Газпрома» скоростной интернет

31 Окт. 06:37 2018-10-31T06:37:56+03:00

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«Ростелеком» построил для ООО «Газпром газораспределение Барнаул» оптические линии связи и организовал доступ к скоростному интернету для двенадцати филиалов организации на территории Алтайского края.

Компания вела строительные работы в течение года. На первом этапе оператор построил волоконно-оптические линии связи до офисов газораспределительной компании в районных центрах Косиха, Тальменка, Троицкое, Павловск и Смоленское. Работы начались в марте текущего года, а уже в мае были сданы заказчику. На втором этапе «Ростелеком» проложил оптику до офисов организации в селе Первомайское, Новоалтайска и Барнаула и завершил строительство в октябре. Протяженность линий связи в общей сложности составила четыре километра.

На базе построенной сети «Газпром газораспределение Барнаул» объединил филиалы в единую локальную сеть. Скорость передачи данных между подразделениями организации составляет до 100 Мбит/с, что позволяет оперативно передавать в центральный офис видеоданные, топографические материалы телеметрические сводки по газоснабжению из самых удаленных участков.

- Возможности оптической сети позволят в дальнейшем создать рабочую цифровую среду с помощью облачных услуг и решений «Ростелекома». В любой момент и в кратчайшие сроки мы готовы подключить для сотрудников и абонентов организации «Управляемый Wi-Fi», «Видеонаблюдение», «Виртуальную АТС», услугу 8-800 и другие облачные сервисы, – сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративными клиентами Светлана Седова. – С ноября мы приступим к установке цифровой телефонии в подразделениях компании.

- «Газпром газораспределение Барнаул» продолжит сотрудничество с «Ростелекомом» в рамках партнерской программы, которая станет одним из основных направлений нашего развития в 2019 году. Программа предусматривает активную поддержку проектов администрации города и края, а также объединение с крупными отраслевыми организациями для совместных мероприятий в области маркетинга и стратегического развития на территории региона. Сотрудничество с такими бизнес-компаниями позволит расширить ресурсность и масштабы мероприятий, плодотворно взаимодействовать с нашими абонентами», – сообщила советник генерального директора по связям с общественностью Татьяна Баринова.

Для справки:

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» – крупнейшая организация в Алтайском крае по строительству и обслуживанию газораспределительных сетей. В структуру общества входит управление по эксплуатации 10 газовых участков. На предприятии трудятся более 600 человек.