В Барнауле выпивший автомобилист предлагал полицейскому 5 тысяч рублей

31 Окт. 05:01 2018-10-31T05:01:51+03:00

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В Барнауле нетрезвый водитель автомобиля предлагал 5 тысяч рублей полицейскому.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в Железнодорожном районе Барнаула сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял 34-летний гражданин. Находился он в нетрезвом состоянии. Пытаясь избежать наказания, в служебном автомобиле ГИБДД мужчина предложил полицейским 5 тысяч рублей за не составление протокола.

Однако теперь в отношении нетрезвого автомобилиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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