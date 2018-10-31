2018-10-31T08:13:11+03:00
Происшествия

Внимание, розыск очевидцев: иномарка сбила женщину

ДТП произошло на улице Попова в Барнауле
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В краевой столице разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во вторник, 30 октября, в 7:20 на улице Попова, в районе №97.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине оказали медицинскую помощь.

За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивает автомобиль предположительно марки «Тойота», серебристого цвета.

Всех располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по телефону розыска: 393-544 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

Читайте также

Иномарка сбила мужчину в Барнауле

Пешехода сбили в районе пересечения Павловского тракта и улицы Георгиева. По их словам, на него наехал автомобиль Honda CR-V (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле