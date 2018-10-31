Внимание, розыск очевидцев: иномарка сбила женщину

31 Окт. 04:38 2018-10-31T08:13:11+03:00

ДТП произошло на улице Попова в Барнауле

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В краевой столице разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во вторник, 30 октября, в 7:20 на улице Попова, в районе №97.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине оказали медицинскую помощь.

За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивает автомобиль предположительно марки «Тойота», серебристого цвета.

Всех располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по телефону розыска: 393-544 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

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