Обновленный Дворец культуры Барнаула откроется к Новому году
Дворец культуры Барнаула, в котором сейчас ведется капитальный ремонт, откроют к 20 декабря.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на обновление здания потратят 35 миллионов рублей. Там меняют все коммуникации, обновляют первый этаж, зрительскую территорию, гардеробные, зоны туалетов, буфеты.
- Все помещения, где мы встречаем гостей будут новые, отремонтированные. Надеемся, это позволит привлечь больше зрителей на наши мероприятия, повысить уровень обслуживания, сделать муниципальное учреждение культуры красивым и комфортным, - рассказал директор ДК Барнаула Роман Ильин.
Работы планируется завершить до 20 декабря. Уже в 2019 году в ДК планируют отремонтировать учебные помещения.
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