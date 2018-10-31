2018-10-31T04:07:53+03:00
Общество

Обновленный Дворец культуры Барнаула откроется к Новому году

На его ремонт потратили 35 млн рублей
Дарья САВЕНКО
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Дворец культуры Барнаула, в котором сейчас ведется капитальный ремонт, откроют к 20 декабря.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на обновление здания потратят 35 миллионов рублей. Там меняют все коммуникации, обновляют первый этаж, зрительскую территорию, гардеробные, зоны туалетов, буфеты.

- Все помещения, где мы встречаем гостей будут новые, отремонтированные. Надеемся, это позволит привлечь больше зрителей на наши мероприятия, повысить уровень обслуживания, сделать муниципальное учреждение культуры красивым и комфортным, - рассказал директор ДК Барнаула Роман Ильин.

Работы планируется завершить до 20 декабря. Уже в 2019 году в ДК планируют отремонтировать учебные помещения.

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