Погода на 31 октября 2018 года в Барнауле: похолодание и снег

31 Окт. 03:43 2018-10-31T03:48:37+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 31 октября 2018 года в Барнауле Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 31 октября 2018 года в Барнауле

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В среду, 31 октября 2018 года, в Барнауле ожидается пасмурная погода со снегом.

Так, по данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, днем преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит около нуля.

По Алтайскому краю также переменная облачность, в отдельных районах снег, мокрый снег, местами гололедные явления, появление снежного покрова, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температра воздуха поднимется до -3…+2 градусов.

Из-за гололеда и сильного ветра возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском и Троицком районах, А-322 в Алейском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Алтайском и Змеиногорском районах.